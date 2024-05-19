"Ночь музеев" в Петербурге собрала свыше 50 тысяч участников

В акции "Ночь музеев" в Петербурге приняли участие более 50 тысяч человек, рассказали организаторы в воскресенье, 19 мая. Само мероприятие состоялось накануне ночью.

"В ночь с 18 на 19 мая более 50 000 человек побывали на программах в 130 музеях, галереях, библиотеках, выставочных и концертных залах", — проинформировали в пресс-службе акции.

Как сообщается, 12 человек посетили залы петербургской Филармонии, еще более 8,5 тысяч человек побывали в Артиллерийском музее. Приблизительно по шесть тысяч посетителей насчитали в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме и в Академическую капелле Петербурга.

В прошлом году организаторы также сообщали о более чем 50 тысячах участников "Ночи музеев" в Петербурге. В то же время свои программы в рамках акции в тот раз представили 120 музеев.

Фото: "Ночь музеев — Санкт-Петербург"