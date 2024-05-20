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Новости 9:19

При капремонте "Удельной" сохранят полувековой дуб у станции

фото ЗакС политика При капремонте "Удельной" сохранят полувековой дуб у станции

Подрядчик, ответственный за предстоящий капитальный ремонт станции петербургского метрополитена "Удельная", должен будет сохранить полувековой дуб в ее окрестностях. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Такое обязательство на исполнителя контракта наложил комитет по благоустройству. Диаметр старого дерева составляет 48 см. Дуб защитят от строительных работ двухметровым коробом.

Ремонт станции, построенной в 1982 году, потребует ее закрытия и стартует 1 июня. На время работ в Смольном пообещали усилить маршруты автобусов, проходящих через Выборгский и Приморский районы.

фото: ГАТИ


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