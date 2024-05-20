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Новости 11:48

Петербурженка выиграла суд у людей, устроивших в ее квартире хостел для таксистов

фото ЗакС политика Петербурженка выиграла суд у людей, устроивших в ее квартире хостел для таксистов

В Петербурге полностью удовлетворили иск собственницы квартиры на улице Сантьяго-де-Куба (Выборгский район). Она потребовала компенсировать ей 190 тысяч рублей от двоих ответчиков, которые без согласования с женщиной завладели доступом к ее жилью. В указанную сумму был оценен ущерб, причиненный собственности истицы, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно заявлению, ответчики проживали в квартире девять месяцев, организовав в ней целый хостел для таксистов. В результате недвижимость заявительницы была доведена до непригодного состояния.

Каких-либо возражений ответчики не представили и на заседание не пришли. Суд признал их неправоту в образовавшемся конфликте.

Фото: ЗАКС.Ру


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