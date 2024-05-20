Смольный сможет получать доход от "самокатных" штрафов после поправок в КоАП

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина, предложившая пополнять городскую казну прибылью от штрафов пользователям электросамокатов, получила ответ от комитета по транспорту. Норма, которую она хочет ввести, сможет вступить в действие не раньше, чем Госдума примет поправки в КоАП, следует из письма комтранса. Речь идет о законопроекте, которые вводит новые наказания за нарушения ПДД, фиксируемые со стороны пользователей средств индивидуальной мобильности.

"После вступления закона в силу суммы штрафов, установленных КоАП РФ за нарушение ПДД, будут зачисляться в бюджет Санкт-Петербурга. Сейчас законопроекты – на стадии первого чтения", - пересказала Шишкина ответ чиновников в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами целиком поступают кикшеринговым компаниям.

Фото: ЗАКС.Ру