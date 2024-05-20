Петербургскому курсанту дали реальный срок за попытку сжечь релейный шкаф

В Петербурге назначили наказание курсанту ВИФК (Военного института физической культуры) Тимуру Кирсанову*, которого признали виновным в подготовке диверсии (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 281 УК) из-за попытки год назад поджечь релейный шкаф в Выборгском районе города.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, два года фигуранту придется провести в тюрьме и еще шесть - в колонии строгого режима.

Следствие и военный суд установили, что с целью дополнительного заработка Кирсанов* нашел в соцсетях человека, предложившего за деньги устраивать поджоги на объектах транспортной инфраструктуры. Исполнить заказ на уничтожение релейного шкафа на улице Александра Матросова у курсанта не получилось по техническим причинам. Получив более подробный инструктаж, он отправился на объект повторно и в ночи был задержан полицией.

Ранее городские СМИ писали, что за совершение поджога 19-летнему молодому человеку было обещано 15 тысяч рублей.

*Росфинмониторинг внес Тимура Кирсанова в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру