Суд отказался увеличивать срок Дарье Треповой*

Первый Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор петербурженке Дарье Треповой*. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Таким образом, 27-летний срок заключения в рамках дела о теракте, назначенный девушке в январе, не стали увеличивать на один год.

На заседании Трепова* вновь попросила прощения у всех, кому доставила страдания, отметило издание MR7.

"Я не знала, что произойдет. Я думаю об этом каждый день", - приводят журналисты ее признание.

Приговор, вынесенный в связи с убийством военкора Владлена Татарского прошлой весной, включил в себя статьи о теракте (ч. 3 ст. 205 УК), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК). Гибель Татарского наступила в результате взрыва в кафе на Университетской набережной.

Приговор Треповой* - самое строгое судебное наказание для женщин в истории современной России.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр экстремистов и террористов

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру