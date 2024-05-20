В Ленобласти иноагентов запретят регистрировать кандидатами в мундепы

Избирком Ленинградской области внес в региональное Заксобрание законопроект, запрещающий регистрировать кандидатами в муниципальные советы депутатов граждан в статусе иностранного агента. На документ ссылается 47news.

Успешно выставить свою кандидатуру такие претенденты на место в советах в смогут только при наличии справки от Минюста, свидетельствующей об их исключении из "иноагентского" реестра.

Таким образом авторы инициативы предполагают привести областное законодательство в соответствие с федеральным. Госдума приняла поправки, лишающие иноагентов пассивного избирательного права, в начале месяца.

Согласно действующей версии федерального законодательства о выборах, лица в статусе иноагента также не могут быть наблюдателями, а также выступать в качестве уполномоченных представителей кандидатов.

Фото: ЗАКС.Ру