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Новости 14:20

В Ленобласти иноагентов запретят регистрировать кандидатами в мундепы

фото ЗакС политика В Ленобласти иноагентов запретят регистрировать кандидатами в мундепы

Избирком Ленинградской области внес в региональное Заксобрание законопроект, запрещающий регистрировать кандидатами в муниципальные советы депутатов граждан в статусе иностранного агента. На документ ссылается 47news.

Успешно выставить свою кандидатуру такие претенденты на место в советах в смогут только при наличии справки от Минюста, свидетельствующей об их исключении из "иноагентского" реестра. 

Таким образом авторы инициативы предполагают привести областное законодательство в соответствие с федеральным. Госдума приняла поправки, лишающие иноагентов пассивного избирательного права, в начале месяца.

Согласно действующей версии федерального законодательства о выборах, лица в статусе иноагента также не могут быть наблюдателями, а также выступать в качестве уполномоченных представителей кандидатов.

Фото: ЗАКС.Ру


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