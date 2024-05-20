БФК поддержал идею штрафовать туристов за неуплату курортного сбора

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга 20 мая поддержал законопроект Смольного о введении штрафов за нарушения уплаты курортного сбора, сообщил председатель комитета, депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Согласно законопроекту, гости города, которые не оплатят курортный сбор, могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 2000 рублей. Также штрафы хотят ввести для предпринимателей, связанных с гостиничной отраслью. Наказывать за нарушение порядка взимания сбора и перевода этих средств в бюджет города хотят на сумму до 50 тысяч рублей.

"Ранее контроль за его оплатой был на совести самих приезжающих, теперь — в соответствии с законом", - написал Четырбок.

Приступить к рассмотрению законопроекта планируют на ближайшем заседании парламента - 22 мая.

Курортный сбор в размере 100 рублей за сутки проживания в отелях и гостиницах начали взымать с путешественников с 1 апреля 2024 года. За первый месяц с помощью сбора городская казна пополнилась на 19 млн рублей. По данным Четырбока, сбор заплатили свыше 200 тысяч туристов, а общая сумма поступлений в фонд составила 41 млн рублей. Эти деньги собираются потратить на развитие туристской инфраструктуры.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру