Коммунист добился удаления ссылки на "Единую Россию" с сайта МО "Волковское"

Помощник лидера фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Александр Рогожкин через прокуратуру добился удаления ссылки на пресс-службу партии "Единая Россия" с сайта МО "Волковское", об этом ЗАКС.Ру рассказал сам Рогожкин. Ссылка находилась на сайте муниципалитета несколько лет.

В конце апреля Рогожкин обнаружил ссылку на пресс-службу ЕР на сайте муниципалитета и решил, что такое положение дел может нарушать федеральное законодательство, которое запрещает муниципалам использовать свои ресурсы в интересах каких-либо политических партий. Свои замечания коммунист направил в прокуратуру Фрунзенского района. Спустя месяц глава местной администрации МО "Волковское" Михаил Раимов сообщил Рогожкину, что спорная ссылка удалена.

"Доводы, указанные в вашем обращении, нашли свое подтверждение, в связи с чем местная администрация привела в соответствие официальный сайт. С сотрудниками местной администрации, ответственными за ведение официального сайта, была проведена разъяснительная работа о недопущении впредь подобных нарушений", - говорится в письме Раимова.

Отметим, более года назад, в марте 2023 года совет депутатов МО "Волковское" принял решение привести в соответствие информацию, размещенную на сайте. Контроль за исполнением был возложен на Раимова.

Ранее муниципала из Петроградского района оштрафовали на 3 тысячи рублей за непубликацию сведений на сайте МО.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру