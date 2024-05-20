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Новости 18:19

Новым замминистра обороны РФ стал аудитор Счетной палаты Олег Савельев

фото ЗакС политика Новым замминистра обороны РФ стал аудитор Счетной палаты Олег Савельев

Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны – руководителем аппарата министерства, 20 мая указ появился на сайте Кремля.

При этом, другим указом президента от должности был освобожден Юрий Садовенко. На этом посту он проработал с января 2013 года.

В документах сказано, что они вступают в силу со дня подписания, то есть с 20 мая. 

Ранее 58-летний Олег Савельев занимал пост аудитора Счетной палаты, а также с 2008 по 2014 годы был заместителем министра экономического развития РФ.

Напомним, что Владимир Путин снял с поста министра обороны Сергея Шойгу. Новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента по экономическим вопросам.

Фото: пресс-служба Совета Федерации


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