Новым замминистра обороны РФ стал аудитор Счетной палаты Олег Савельев

Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны – руководителем аппарата министерства, 20 мая указ появился на сайте Кремля.

При этом, другим указом президента от должности был освобожден Юрий Садовенко. На этом посту он проработал с января 2013 года.

В документах сказано, что они вступают в силу со дня подписания, то есть с 20 мая.

Ранее 58-летний Олег Савельев занимал пост аудитора Счетной палаты, а также с 2008 по 2014 годы был заместителем министра экономического развития РФ.

Напомним, что Владимир Путин снял с поста министра обороны Сергея Шойгу. Новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента по экономическим вопросам.

Фото: пресс-служба Совета Федерации