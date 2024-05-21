Активисты сообщили о задержании градозащитника Олега Мухина

В Telegram-канале "SOS СПб СНОС" утром 21 мая сообщили о задержании петербургского градозащитника и активиста Олега Михуна. Это произошло возле его дома. Причины не уточняются.

"Олега Мухина задержал уголовный розыск у дома. Везут в Московское РУВД [вероятно, УМВД по Московскому району]. Причины не объяснили", - говорится в сообщении.

В пресс-службе петербургского главка не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть корреспонденту ЗАКС.Ру эту информацию и пообещали уточнить позднее.

Мухин известен своей градозащитной деятельностью. Ему неоднократно удавалось привлечь внимание Следственного комитета и его руководителя Александра Бастрыкина к проблемам со сносом исторических зданий в Петербурге. Также Мухина неоднократно пытались привлечь к административной ответственности из-за его публичных акций, в которых он критиковал застройщиков. Также активист возглавляет фонд сохранения культурно-исторического наследия Северо-Запада "Голодай".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру