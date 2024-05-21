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Новости 11:32

Дрозденко ввел выплаты на первого и второго ребенка в Ленобласти

фото ЗакС политика Дрозденко ввел выплаты на первого и второго ребенка в Ленобласти

В Ленинградской области вводятся выплаты при рождении первого и второго ребенка, сообщили в администрации региона. Постановление об региональном материнском капитале подписал губернатор Александр Дрозденко.

"В Ленобласти рады детям. Мы ищем возможности поддерживать все семьи, в которых растут дети", — заявил глава региона.

Размер выплат составит 140 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 70 тысяч рублей при рождении второго. При этом матери первенца должно быть 27 лет или менее, а матери второго ребенка — 30 лет или менее. Также выплату сможет получить отец, если мать ребенка скончалась, исчезла или была признана недееспособной.

Ранее в Ленобласти можно было получить единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей.

В середине мая Дрозденко поручил увеличить минимальный метраж строящегося в Ленобласти жилья.

Фото: ЗАКС.Ру


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