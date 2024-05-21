Мухина собираются судить по административной статье из-за пикета у здания мясокомбината им. Кирова

На градозащитника Олега Мухина собираются составить административный протокол по статье о нарушении правил организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру его адвокат Алексей Савенков. Активисту может грозить арест до 10 суток или штраф до 30 тысяч рублей. Сегодня его собираются доставить в суд.

- Сейчас у инспектора, составляем протокол. Поедем в суд, - сказал представитель Мухина.

Согласно протоколу (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), поводом для задержания могла стать фотосессия возле здания, в котором в прошлом располагался мясокомбинат им. Кирова (АО "Самсон") на Московском шоссе. Мероприятие прошло в ноябре 2023 года, больше полугода назад. Активисты требуют от городских властей наделить все корпуса комплекса охранным статусом, чтобы защитить это место от застройки.

Напомним, утром 21 мая градозащитники сообщили о задержании Мухина возле его дома. Он известен своей деятельностью в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал "SOS СПб СНОС"