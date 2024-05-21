"Общество.Будущее" набрало полсотни желающих стать мундепами в Петербурге

В рамках подготовки к петербургской муниципальной кампании движение "Общество.Будущее" привлекло около полсотни человек, рассказал ЗАКС.Ру руководитель городской ячейки объединения Савва Федосеев 21 мая. Он не исключил, что число сторонников, решивших побороться за место муниципального депутата, может вырасти - набор еще продолжается.

О намерениях участвовать в муниципальных выборах ОБ сообщило в конце 2023 года. Сам Федосеев, который последние два года занимается сбором средств для поддержки российской армии, допускает, что и в этот раз попробует свои силы. Он уже предпринимал попытки занять выборные должности в Петербурге.

- Еще думаю. Сейчас очень занят дипломатией и сбором средств, плюс я открыл цех для сборки аптечек, много сил и времени забирает. Я думаю, что такая вероятность [баллотироваться] есть, но тогда надо удивлять. В целом тенденция на возвращение к городской политики есть, - рассказал Федосеев.

Движение "Общество.Будущее" было основано в начале 2020 года политиками Романом Юнеманом и Даниилом Махницким. Первоочередной задачей движения декларируется защита интересов русских и русской культуры.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге в начале сентября и, вероятней всего, будут длится три дня: с 6 по 8 сентября. Также в эти дни в городе пройдут выборы губернатора и дополнительные выборы депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру