Прокуратура просит признать семью Александра Невзорова* экстремистским объединением

Петербургская прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд города в отношении Лидии и Александра Невзоровых*, об этом 21 мая в своем Telegram-канале написал адвокат семьи Алексей Прянишников.

По его словам, прокурор просит признать Лидию и Александра* экстремистским объединением. Среди заинтересованных лиц указаны Минюст, Росфинмониторинг, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и компания "Питер-Техпроект-Новые Ресурсы".

Таким образом можно будет изъять имущество журналиста в пользу государства. Юрист отметил, что у семьи нет ничего, кроме трех земельных участков, при этом в иске указан дом, который принадлежит матери Лидии.

Ранее прокуратура уже направляла гражданский иск, который касается недвижимости Невзорова*, однако в подвешенном состоянии он около года.

*Минюст внес Александра Невзорова в список иностранных агентов

Фото: Александр Невзоров* / YouTube (скриншот)