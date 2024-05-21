Проект об исполнении городского бюджета поступил на рассмотрение ЗакСа

Проект закона об исполнении бюджета Петербурга за 2023 год поступил на рассмотрение Законодательного собрания, сообщил 21 мая глава бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок. Ответ об исполнении бюджета комитет рассмотрит спустя немногим менее месяца, уточнил он.

Согласно документу, в прошлом году доходы городской казны составили 1,147 триллиона рублей, расходы —1,174 триллиона рублей. Дефицит бюджета составил 26,29 миллиарда рублей.

Исполнение доходов составило 104,6 % от плана, расходы были выполнены на 98 %.

"В ближайшую пятницу бюджетно-финансовый комитет определит формат и сроки проведения публичных слушаний по внесенному законопроекту", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

По словам депутата, возглавляемый им комитет рассмотрит отчет об исполнении бюджета на заседании 17 июня.

О подготовке законопроекта комитетом финансов Смольного стало известно в середине марта. Из документа следовало, что в резервном фонде Петербурга осталось 15,7 миллиарда рублей из изначально заложенных 50 миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру