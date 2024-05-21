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Проект об исполнении городского бюджета поступил на рассмотрение ЗакСа

фото ЗакС политика Проект об исполнении городского бюджета поступил на рассмотрение ЗакСа

Проект закона об исполнении бюджета Петербурга за 2023 год поступил на рассмотрение Законодательного собрания, сообщил 21 мая глава бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок. Ответ об исполнении бюджета комитет рассмотрит спустя немногим менее месяца, уточнил он.

Согласно документу, в прошлом году доходы городской казны составили 1,147 триллиона рублей, расходы —1,174 триллиона рублей. Дефицит бюджета составил 26,29 миллиарда рублей.

Исполнение доходов составило 104,6 % от плана, расходы были выполнены на 98 %.

"В ближайшую пятницу бюджетно-финансовый комитет определит формат и сроки проведения публичных слушаний по внесенному законопроекту", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

По словам депутата, возглавляемый им комитет рассмотрит отчет об исполнении бюджета на заседании 17 июня.

О подготовке законопроекта комитетом финансов Смольного стало известно в середине марта. Из документа следовало, что в резервном фонде Петербурга осталось 15,7 миллиарда рублей из изначально заложенных 50 миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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