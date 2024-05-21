В Госдуме усилили ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность

Государственная дума на пленарном заседании 21 мая приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон об усилении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента. Инициативу на рассмотрение депутатов внесло российское правительство.

Проект предусматривает внесение поправок в статью Уголовного кодекса о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ). Виновным в вовлечение детей в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести будет грозить до восьми лет лишения свободы.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия инициативы вызвана "активизацией попыток внешних и внутренних деструктивных сил дестабилизировать обстановку в стране путем вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность". Речь идет, в частности, об актах хулиганства и вандализма, проведении незаконных публичных мероприятий и заведомо ложных сообщениях о минировании зданий.

Также Дума установила во вторник максимальную сумму денежных переводов без открытия банковского счета. Размер подобных переводов ограничили 100 тысячами рублей.

Фото: ЗАКС.Ру