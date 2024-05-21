Рябоконь предложил ввести в музеях дни бесплатных посещений

В российских музеях следует ввести дни бесплатного посещения музеев для граждан, считает депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. По словам парламентария, он подготовил федеральную инициативу об установлении свободного посещения музеев, финансируемых из бюджета, один раз в месяц.

"Считаю, что необходимо обеспечить возможность каждому жителю РФ посетить любой музей, получающий бюджетное финансирование, бесплатно не реже одного раза в месяц", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что сейчас стоимость входного билета в музей может достигать "нескольких тысяч рублей", а для семьи с детьми посещение экспозиции может стоить немногим менее 10 тысяч рублей. Большинство российских семей не может позволить себе подобные траты, считает Рябоконь.

В середине мая депутат внес на рассмотрение ЗакСа законопроект о смягчении условий для должников по ипотеке.

Фото: ЗАКС.Ру