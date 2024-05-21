Колпинский суд рассмотрит дело главы местной администрации Петро-Славянки

Прокуратура Петербурга сообщила 21 мая об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу главы местной администрации поселка Петро-Славянка. Муниципал обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие полагает, что глава администрации заключил 12 марта 2022 года контракт на проведение досуговых мероприятий для жителей поселка, и в том числе об организации экскурсии на остров Коневец. При этом в июне того же года он якобы подписал акт, будучи осведомленным о том, что экскурсия проводилась для него лично, а также для руководства и сотрудников муниципалитета и администрации района.

Сумма ущерба бюджету составила в этом случае 300 тысяч рублей.

Также обвиняемому вменяют получение в период с июня по сентябрь 2023 года взятки от предпринимателя на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. В обмен на полученные средства он подписал акты выполненных работ по контракту на благоустройство поселка, полагает следствие.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд", — проинформировали в прокуратуре.

В сентябре 2023 года в администрацию МО "Петро-Славянка" пришли силовики. Как сообщалось, визит правоохранителей был вызван необходимостью задать вопросы главе местной администрации Александру Васильеву.

Фото: ЗАКС.Ру