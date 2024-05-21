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Новости 16:27

Градозащитник Мухин проведет ночь в полиции

фото ЗакС политика Градозащитник Мухин проведет ночь в полиции

Градозащитник Олег Мухин проведет ночь в 30-м отделе полиции Василеостровского района, сообщил 21 мая Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Информацию подтвердил адвокат Алексей Савенков.

"Сегодня не состоится судебное заседание в связи с загруженностью судьи. <...> Завтра в 10 утра состоится судебное заседание, Олег будет первым. Сегодня он вынужден будет провести время в 30-м отделе полиции в силу того, что статья предусматривает возможность ареста", — заявил адвокат.

Савенков предположил, что судебное разбирательство может закончиться для его подзащитного назначением штрафа. Он указал, что ранее суд уже оштрафовал на 10 тысяч рублей другого участника акции в защиту дома Шредера на 7-й линии Васильевского острова.

О задержании Мухина стало известно во вторник утром, по делу о проведении акции у мясокомбината имени Кирова его оштрафовали на 30 тысяч рублей. После судебного заседания его не отпустили, а вновь задержали и увезли в отдел полиции.

Фото: ЗАКС.Ру


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