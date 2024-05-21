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Новости 13:59

Мухина оштрафовали на 30 тысяч рублей за акцию у здания мясокомбината им. Кирова

фото ЗакС политика Мухина оштрафовали на 30 тысяч рублей за акцию у здания мясокомбината им. Кирова

Московский районный суд Петербурга 21 мая оштрафовал на 30 тысяч рублей градозащитника Олега Мухина за нарушение правил организации публичного мероприятия, сообщили активисты в Telegram-канале "SOS СПб СНОС". После суда Мухина вновь задержали сотрудники полиции и повезли в отдел полиции в Василеостровском районе, рассказал ЗАКС.Ру адвокат Алексей Савенков. 

Поводом для штрафа стала акция градозащитников у здания, в котором в прошлом располагался мясокомбинат им. Кирова (АО "Самсон") на Московском шоссе. Встреча активистов состоялась еще в октябре 2023 года. Они добивались присвоения охранного статуса комплексу зданий. 

Василеостровские полицейские, вероятно, хотят привлечь Мухина к ответственности за похожую акцию у дома Шредера, которая прошла в ноябре 2023 года. Тогда градозащитники выступали против сноса здания. Один из участников той встречи уже был оштрафован за участие в этой акции. 

Напомним, Мухина задержали утром 21 мая возле его дома в Адмиралтейском районе. Он известен борьбой за сохранение исторического облика Петербурга, а также возглавляет фонд "Голодай", который ведет деятельность в этой сфере. Неоднократно Мухин добивался внимание главы Следкома Александра Бастрыкина к местным градозащитным проблемам. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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