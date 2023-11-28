Активист Кузьмин получил штраф за акцию в защиту дома Шредера

Петербургский активист Дмитрий Кузьмин получил штраф из-за акции в защиту дома Шредера, рассказал 28 ноября Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Сумма назначенного Василеостровским судом штрафа составила 20 тысяч рублей.

Кузьмину вменили проведение несанкционированного пикетирования. Ставшая причиной разбирательства акция состоялась в начале ноября, тогда шестеро активистов устроили фотосессию с растяжкой, на которой было написано "Дом Шредера — 18 век — новодел". Фоном для них послужило само историческое здание.

Градозащитники заявили о намерении оспаривать назначенный Кузьмину штраф.

Накануне стало известно, что полиция забрала Кузьмина из спецприемника на Захарьевской улице после 10 суток ареста, назначенного ему по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Активисту вменили ее после задержания 17 ноября, по версии правоохранителей, он якобы выкрикивал тогда проукраинские лозунги и отказывался повиноваться представителям власти.

Кузьмин известен благодаря регулярному проведению пикетов с политическими лозунгами в Петербурге. За последний год его отчислили сперва из СПбГУ, а затем и из РГПУ имени Герцена.

Дом Шредера расположен на углу набережной реки Смоленки и 7-й линии Васильевского острова, он был построен в конце XVIII века. В октябре Госстройнадзор сообщил, что по итогам работ в здании сохранят только лицевые фасады.

Фото: Градозащитный пресс-центр