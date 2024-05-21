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Новости 16:41

Минцифры обратило внимание на подорожание мобильных тарифов в апреле

фото ЗакС политика Минцифры обратило внимание на подорожание мобильных тарифов в апреле

Минцифры приступило к изучению ситуации с подорожанием тарифов сотовой связи, произошедшим в минувшем апреле, сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. Ранее о повышении стоимости услуг связи стало известно из отчета Росстата по итогам месяца.

"Мы сейчас разбираемся в причинах. Смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Мы представим данные, как разберемся", — цитирует слова министра ТАСС.

Согласно отчету Росстата, в апреле тарифы мобильной связи выросли на 8,5%. Подорожание оказалось наиболее заметным в группе оказываемых россиянам услуг.

Фото: ЗАКС.Ру


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