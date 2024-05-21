Минюст внес Freedom House* в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции внесло американскую организацию Freedom House, Inc* в реестр нежелательных в России, следует из данных на сайте ведомства. Обновление перечня произошло 21 мая.

Ранее Генпрокуратура признала Freedom House* нежелательной организаций. Минюст оформил вынесенное решение, внеся НПО в соответствующий пречень.

Основанием для принятия решения в Генпрокуратуре назвали поддержку организацией Украины и российских оппозиционеров, а также различных активистов и лиц, осужденных за терроризм.

*Минюст внес Freedom House, Inc в реестр нежелательных организаций и в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру