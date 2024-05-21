Путин освободил от должности советника президента Владимира Толстого

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Владимира Толстого, об этом 21 мая стало известно из указа главы государства на сайте правовой информации.

Владимир Толстой работал на должности советника президента России по культуре с 2012 года.

Помимо работы в качестве советника, Толстой занимал должность президента Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и возглавлял Российское общество преподавателей русского языка и литературы.

Напомним, что в понедельник, 20 мая, Владимир Путин назначил заместителем министра обороны Олега Савельева, который ранее был аудитором Счетной палаты.

Фото: сайт Кремля