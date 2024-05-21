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Новости 18:51

Замглавы МЧС Курортного района Петербурга подозревают в получении крупной взятки

фото ЗакС политика Замглавы МЧС Курортного района Петербурга подозревают в получении крупной взятки

Петербургские силовики подозревают замначальника управления – начальника территориального отдела ГУ МЧС по Курортному району в получении взятки, об этом пишет 78.ru со ссылкой на свои источники.

Во вторник, 21 мая, в администрации Курортного района прошли обыски. Правоохранители хотят задержать его в качестве подозреваемого.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Иные детали дела не сообщаются.

Напомним, что в отношении замглавы администрации Мурино утвердили обвинение в получении взятки. Дело направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области.

Фото: ЗАКС.Ру


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