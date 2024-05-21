Суд в Петербурге оштрафовал сервис Okko за пропаганду ЛГБТ*

Приморский районный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko по делу о пропаганде ЛГБТ* (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ), сообщили 21 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Причиной для составления протокола послужил показ биографической киноленты "Ив Сен-Лоран".

Как сообщалось ранее, административный протокол с перечислением сцен фильма, в которых была замечена пропаганда ЛГБТ*, оказался объемом 25 листов.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 000 000 рублей", — сообщили в судебной пресс-службе.

Наказание по вмененной сервису статье предусматривает для юридических лиц штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей или же административную приостановку работы на срок до 90 суток.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру