Проверка транспортных компаний в Петербурге выявила 150 тысяч нарушений

В ходе проверки перевозчиков в Петербурге удалось выявить 150 тысяч нарушений, передает 21 мая 78.ru со ссылкой на городской комитет по транспорту. Сами проверки стартовали после инцидента с падением автобуса в Мойку с Поцелуева моста в пятницу, 10 мая, в результате которого погибли семь пассажиров.

Ревизиями занимается "Организатор перевозок" совместно с сотрудниками МВД. Всего за прошедшее время состоялись 120 проверок. Среди наиболее частых нарушений оказались несоблюдение требований к санитарному состоянию автобусов и работы систем информирования пассажиров и оборудования.

Ранее стало известно о том, что Ространснадзор приступил к проверке ООО "Такси", которому принадлежит упавший в реку автобус.

Фото: ЗАКС.Ру