Ространснадзор приступил к проверке компании, которой принадлежит упавший в Мойку автобус

Ространснадзор приступил к проверке ООО "Такси", которому принадлежит упавший в Мойку автобус, сообщила 21 мая "Фонтанка". Работу проводит межрегиональное территориальное управление ведомства по Северо-Западному федеральному округу.

Как передает издание, проверка началась накануне, до этого плановая ревизия проводилась в 2021 году. В то же время в отношении компании проводились профилактические мероприятия, в рамках которых фирма получила свыше 200 предостережений из-за неподключения автобусов к системе ГЛОНАСС.

Инцидент с падением автобуса с Поцелуева моста произошел 10 мая, погибли семь человек. По делу о происшествии арестованы водитель и начальник автоколонны.

Фото: ЗАКС.Ру