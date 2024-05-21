В ЗакСе подготовили законопроекты о запрете иноагентам участвовать в выборах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга закончили разработку поправок в городские законы, связанных с запретом иноагентам баллотироваться на выборые должности, обратил внимание ЗАКС.Ру. Напомним, федеральная норма, запрещающая иноагентам становиться депутатами, была подписана президентом неделю назад, 15 мая.

Всего ЗАКС.Ру обнаружил три связанных законопроекта. Так, парламентарии предлагают внести изменения в законы о выборах губернатора, депутатов Законодательного собрания, а также в закон, регламентирующий муниципальные выборы. Еще поправки коснуться Устава Петербурга - в нем укажут, что признание лица иностранным агентом станет основанием для прекращения его полномочий, если он занимает пост депутата ЗакСа или губернатора. В парламенте также решили лишить губернатора и других лиц, замещавших государственные должности Петербурга, прибавки к пенсии, если их полномочия будут прекращены из-за включения в реестр иностранных агентов.

Напомним, в середине мая вступил в силу закон, который запрещает иностранным агентам занимать любые выборные должности. После признания иноагентом, у них будет 180 дней на попытку добиться исключения из реестра. В случае неудачи их полномочия будут прекращены.

В Законодательном собрании Петербурге один депутат рискует потерять мандат из-за статуса иноагента. Это заместитель лидера фракции "Яблоко" Борис Вишневский*. В соответствии с законом, если он не добьется исключения из реестра, "яблочник" будет вынужден покинуть парламент до середины ноября 2024 года.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру