В Кировском и Красносельском районах проведут первые гидравлические испытания

В двух районах Петербурга до 31 мая отключат воду из-за испытаний тепловых сетей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", об этом 22 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

Проверки начнутся в Кировском и Красносельском районах 22 и 23 мая. Температура воды в трубах во время испытаний не будет превышать 40 градусов. У петербуржцев до 31 мая будет отключена горячая вода.

В среду, 22 мая, в зону работ войдут улицы Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Козлова, проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения.

В четверг, 23 мая – улицы Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспект Маршала Жукова.

Напомним, что в Петербурге в межотопительный сезон собираются провести 683 гидравлических испытания.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению