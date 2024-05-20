В Петербурге за неделю проведут более 90 гидравлических испытаний

В Петербурге проведут 683 гидравлических испытания в межотопительный период, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, испытания проводятся путем увеличения давления в трубопроводах. Их проводят летом, чтобы выявить ненадежные участки.

В общей сложности проверку пройдут 10 тысяч километров тепловых сетей. Больше всего испытаний проведет ООО "Петербургтеплоэнерго". На этой неделе компания проверит трубопроводы в Адмиралтейском, Курортном, Петродворцовом, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах.

Также испытания проведут ГУП "ТЭК СПб", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ООО "Теплоэнерго". Всего пройдет 91 проверка в 16 районах города.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению