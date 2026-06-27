Беглов встретился с главой Мариуполя Кольцовым в Смольном

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 июня провел в Смольном рабочую встречу с мэром Мариуполя Антоном Кольцовым, доложили в пресс-службе городского правительства. Стороны обсудили сотрудничество в сферах экономики, городского хозяйства, науки, высшего образования, цифровых технологий. Также губернатор предложил сотрудникам администрации Мариуполя ознакомиться с организацией работы в органах власти Петербурга.

"Связи Петербурга и Мариуполя крепнут год от года по всем направлениям. Петербуржцы помогают городу-побратиму по зову сердца, понимают и разделяют боль его жителей. 80 лет назад Ленинград тоже сражался с фашистами. Война унесла жизни почти миллиона горожан," - заявил Беглов.

Рабочая встреча состоялась перед церемонией вручения аттестатов и медалей лучшим выпускникам мариупольских школ. Молодые люди также посетят праздник "Алые паруса", который сегодня вечером.

В апреле вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко прибыл с рабочим визитом в Мариуполь и встретился с Кольцовым. Мэр поблагодарил петербуржцев за поддержку мариупольцев. Также в декабре 2025 года в Мариуполь приезжал руководитель администрации губернатора Петербурга Валерий Москаленко.

Летом 2022 года Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный