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Новости 11:32

К петербургским метростроителям подали иск более чем на 100 млн рублей

фото ЗакС политика К петербургским метростроителям подали иск более чем на 100 млн рублей

В Петербурге назначили первое заседание по иску ЗАО "Южное горно-строительное управление" (ЮГСУ) из Краснодарского края к "Метрострою Северной Столицы" (МССС). Оно состоится в конце следующего месяца. На карточку дела обратил внимание "Деловой Петербург".

Компания из Сочи требует от Арбитражного суда взыскать с метростроителей 125,5 млн рублей. Год назад она выиграла конкурс на проведение работ по гидроизоляции на станциях и перегонах Фрунзенского радиуса. Однако МССС изменил статус контракта стоимостью более 400 млн рублей на "исполнение прекращено".

По наблюдениям экспертов газеты, подобные иски часто поступают в суды, когда заказчик срывает сроки оплаты фактически выполненных работ или оплачивает их не полностью.

Фото: ЗАКС.Ру


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