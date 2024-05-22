ЦИК России представила обновленный вариант логотипа ЕДГ-2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила обновленный итоговый вариант логотипа Единого дня голосовая (ЕДГ) в 2024 году, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, логотип был доработан после пожеланий и рекомендаций из регионов.

"С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании", – сказала Памфилова.

Прошлый вариант логотипа был представлен 15 мая. В новой версии из него убрали восклицательный знак.

Напомним, что Единый день голосования в России состоится 8 сентября.

Фото: пресс-служба ЦИК России