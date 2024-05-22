Яшин* рассказал о новом водворении в ШИЗО и срыве свидания с родителями

Руководство колонии в Смоленской области вновь отправило в штрафной изолятор оппозиционного политика Илью Яшина*, осужденного по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Наказание было назначено в минувшую пятницу. Информация об этом появилась в Telegram-канале, который администрируют близкие ему люди.

В письме от Яшина* говорится, что дисциплинарную меру к нему применили из-за нарушения распорядка дня: утром он встал с кровати на три минуты позже положенного. Ближайшие 15 дней ему суждено провести в более строгих условиях, "где настолько холодно и сыро, что ночью идет пар изо рта".

Политик считает, что таким образом администрация колонии решила сорвать его свидание с родителями, которые специально приехали из Москвы и получили отказ в ранее запланированной встрече с заключенным. В прошлый раз Яшина*, получившего 8,5 лет реального срока, водворяли в ШИЗО в начале апреля.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции