Илью Яшина* отправили в штрафной изолятор

Администрация исправительной колонии в Смоленской области, где отбывает наказание политик Илья Яшин*, применила к нему дисциплинарную меру в виде помещения в штрафной изолятор на десять суток. Свое решение сотрудники пенитенциарного учреждения объяснили тем, что за столом, готовясь к завтраку, Яшин* не снял куртку.

Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционера со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. Отправке в ШИЗО предшествовало непродолжительное свидание с матерью.

Месяц назад 40-летнего Яшина* поставили в колонии на дополнительный профучет как человека, "склонного к изучению и распространению экстремизма".

Напомним, что политик приговорен к 8,5 годам колонии в рамках дела о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК). Дело завели из-за его видеоролика о событиях февраля-марта 2022 года в Киевской области.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции