Яшин* сообщил о постановке на дополнительный профучет в колонии

Политик Илья Яшин* рассказал 4 марта в своем Telegram-канале о постановке на дополнительный профилактический учет в исправительной колонии в Смоленской области. Оппозиционер отбывает срок по делу о распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Из опубликованного поста следует, что ранее в личном деле Яшин* обозначался лишь как "злостный нарушитель режима", однако теперь его маркировали еще и лицом, "склонным к изучению и распространению экстремизма".

"Как объяснили надзиратели, связан этот статус с "политическим характером" моей уголовной статьи, а также с экстремистскими связями, в которых я ранее "был изобличен правоохранительными органами"", — утверждает оппозиционер.

Также Яшин* сообщил о недавнем визите "человека в погонах из центра". Последний, по его словам, высказал предостережение в связи с отсутствием маркировки иноагента в публикациях осужденного политика.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам лишения свободы из-за его высказываний на YouTube на тему СВО. Позже Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор, оставив его без изменений. С ноября 2023 года политик содержится в исправительной колонии на территории Смоленской области.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции