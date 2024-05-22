Петербургские депутаты пока не дождались отечественных служебных авто

Автопарк Законодательного собрания Петербурга по-прежнему состоит из иномарок, рассказал ЗАКС.Ру председатель парламента Александр Бельский 22 мая. Депутаты продолжают ждать схода отечественных автомобилей с петербургских конвейеров. В начале года спикер ЗакСа говорил, что новые машины могут появиться у народных избранников в апреле.

- Процесс идет, это не от нас зависит. Завит от завода, который их выпускает. Мы запланировали, что у нас появятся первые десять отечественных автомобилей и в целом парк, который есть в Законодательном собрании, будет меняться на автомобили, произведенные в Санкт-Петербурге. Это наша принципиальная позиция для того, чтобы налоги от покупки этих автомобилей оставались у нас в городе. У нас на заводе Nissan будут производиться автомобили, также на заводе Toyota будет производится новая линейка автомобилей Aurus. Вполне возможно, что, может быть, и они появятся в Законодательном собрании, - рассказал ЗАКС.Ру Бельский.

Собеседники ЗАКС.Ру из депутатского корпуса скептически воспринимают слова о том, что в скором времени парламентарии могут пересесть на русские автомобили, опасаясь, что этот процесс может затянуться. У некоторых авто, закрепленных за депутатами парламента, пробег уже достиг 600 тысяч километров. Для сравнения, у автомобилей за 4-7 лет набегает километраж в среднем от 60 до 100 тысяч километров.

В Государственной думе также идет процесс замены импортных авто на отечественные. Премиальные Aurus достались спикеру Вячеславу Володину и его заместителям, а также главам фракций.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру