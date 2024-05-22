В Петербурге агентство занималось легализацией мигрантов, осужденных за терроризм

Правоохранители Петербурга задержали представителей "Частного агентства занятости", которое занималось фиктивной регистрацией мигрантов, об этом 22 мая пишет 78.ru со ссылкой на источники.

В общей сложности услугами компании успели воспользоваться более 3 тысяч нелегальных иностранцев. Уточняется, что среди них есть те, кого осудили ранее за терроризм.

По предварительным данным, агентство помогало мигрантам получать различные документы, например, трудовые патенты, разрешение на временное пребывание или сертификаты о знании русского языка.

Напомним, что в Ленинградской области правоохранители провели рейд среди мигрантов в Ломоносовском районе.

Фото: ЗАКС.Ру