ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:19

Бастрыкина заинтересовала упавшая на ребенка дверь автобуса в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовала упавшая на ребенка дверь автобуса в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего в Невском районе Петербурга с мальчиком, на которого упала дверь автобуса, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как уточнили в комитете, в понедельник, 20 мая, в автобусе ГУП "Пассажиравтотранс" во время высадки пассажиров одна из дверей упала на 11-летнего ребенка. Мальчик получил травму головы.

На данный момент петербургские следователи проводят процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Максиму Хлюпину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: пресс-служба СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама