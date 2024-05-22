Бастрыкина заинтересовала упавшая на ребенка дверь автобуса в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего в Невском районе Петербурга с мальчиком, на которого упала дверь автобуса, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как уточнили в комитете, в понедельник, 20 мая, в автобусе ГУП "Пассажиравтотранс" во время высадки пассажиров одна из дверей упала на 11-летнего ребенка. Мальчик получил травму головы.

На данный момент петербургские следователи проводят процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Максиму Хлюпину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: пресс-служба СК РФ