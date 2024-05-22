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Новости 14:47

Суд оштрафовал активиста Мухина на 25 тысяч рублей за акцию в защиту Дома Шредера

фото ЗакС политика Суд оштрафовал активиста Мухина на 25 тысяч рублей за акцию в защиту Дома Шредера

Василеостровский районный суд Петербурга отказался прекращать административное дело в отношении градозащитника Олега Мухина, об этом 22 мая сообщил ЗАКС.Ру сам Мухин.

Мухин проходит по статье о нарушении организации собраний или митингов (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Речь идет об акции в защиту Дома Шредера, который на данный момент уже снесли.

По итогу суд решил не арестовывать активиста, но назначил штраф в размере 25 тысяч рублей. Этот штраф и штраф, который назначили 21 мая, за акцию у мясокомбината им. Кирова, защита активиста собирается обжаловать.

Также, как уточняет Telegram-канал "SOS СПб СНОС", поддержать Мухина в суде пришло около 50 градозащитников. 

Фото: ЗАКС.Ру


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