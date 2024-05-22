По делу о дискредитации ВС петербурженку Козыреву оставили в СИЗО до конца июля

Петроградский районный суд продлил срок ареста 18-летней петербурженке Дарье Козыревой, которую преследуют по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Под стражей девушке придется пробыть как минимум до 25 июля. Как уточняет городской портал MR7, представитель следствия объяснил необходимость дальнейшего содержания фигурантки под стражей поиском новых криминальных эпизодов с ее участием.

"Настанет светлое завтра", - такими словами отреагировала Козырева на позицию следствия.

По словам ее адвоката, Рафаиля Полякова, петербурженке мешают заключить брак в СИЗО.

Уголовное дело было заведено из-за акции у памятника Тарасу Шевченко, приуроченной ко второй годовщине с начала военной спецоперации. До этого за дискредитацию армии Козыреву оштрафовали по соответствующему административному протоколу (20.3.3 КоАП), появившемуся из-за публикации в соцсети.

Фото: ЗАКС.Ру