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Новости 15:07

ЗакС назвал имена новых почетных граждан Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС назвал имена новых почетных граждан Петербурга

Звание почетных граждан в 2024 году присвоят ученым Эдуарду Айламазяну и Дмитрию Гранову, а также артисту Давиду Голощекину, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Так решили депутаты Законодательного собрания Петербурга на внеочередном заседании 22 мая. Церемония награждения пройдет в день города, 27 мая. 

На звание почетного гражданина в этом году претендовало шесть человек: общественный деятель Анатолий Герасимов, народный артист Давид Голощекин, чемпионка Олимпийских игр Татьяна Казанкина, заслуженный инженер России Юрий Кормилицин, хирург Дмитрий Гранов, а также заслуженный деятель науки Эдуард Айламазян. ЗАКС.Ру уже рассказывал о кандидатах. Ранее среди претендентов был мастер спорта России по самбо Василий Шостаков, однако он снял свою кандидатуру. 

Согласно действующему законодательству, почетные граждане могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, обслуживаться в залах для официальных делегаций на вокзалах и в аэропортах. Еще они получают ежемесячные выплаты. Также они обладают правом на безотлагательный прием у председателя Заксобрания, губернатора Петербурга и чиновников Смольного. 

Напомним, в прошлом году почетными гражданами стала певица Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строганова. На сегодняшний день звания удостоены 54 человека. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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