ЗакС назвал имена новых почетных граждан Петербурга

Звание почетных граждан в 2024 году присвоят ученым Эдуарду Айламазяну и Дмитрию Гранову, а также артисту Давиду Голощекину, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Так решили депутаты Законодательного собрания Петербурга на внеочередном заседании 22 мая. Церемония награждения пройдет в день города, 27 мая.

На звание почетного гражданина в этом году претендовало шесть человек: общественный деятель Анатолий Герасимов, народный артист Давид Голощекин, чемпионка Олимпийских игр Татьяна Казанкина, заслуженный инженер России Юрий Кормилицин, хирург Дмитрий Гранов, а также заслуженный деятель науки Эдуард Айламазян. ЗАКС.Ру уже рассказывал о кандидатах. Ранее среди претендентов был мастер спорта России по самбо Василий Шостаков, однако он снял свою кандидатуру.

Согласно действующему законодательству, почетные граждане могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, обслуживаться в залах для официальных делегаций на вокзалах и в аэропортах. Еще они получают ежемесячные выплаты. Также они обладают правом на безотлагательный прием у председателя Заксобрания, губернатора Петербурга и чиновников Смольного.

Напомним, в прошлом году почетными гражданами стала певица Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строганова. На сегодняшний день звания удостоены 54 человека.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру