Рядом с Кудрово заметили висящий на ЛЭП флаг Украины

Петербургские автомобилисты заметили висящий на линии электропередач флаг рядом с Кольцевой автодорогой (КАД), об этом 22 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Водители увидели полотно, похожее на флаг Украины, в паре километров от Кудрово днем в среду, 22 мая. Примерно в это время там образовалась небольшая пробка.

В МЭС Северо-Запада рассказали, что сейчас организованы мероприятия по безопасному удалению постороннего предмета. Также уточняется, что инцидент никак не повредил линию и не повлиял на энергоснабжение.

Напомним, что ранее водители Петербурга уже замечали у КАДа флаг Украины в 2023 году. Тогда он также висел на линии электропередач.

Фото: ЗАКС.Ру