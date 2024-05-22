Перед петербургским судом по делу о реабилитации нацизма предстанет иностранец

Петербургское управление Следственного комитета объявило о завершении расследования дела, возбужденного по статье о реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК). Его фигурант - 60-летний уроженец неназванного зарубежного государства.

Криминальные эпизоды с участием фигуранта, по официальной версии, датируются июнем 2022 и маем 2023 годов. В вину пожилому мужчине ставятся осквернение символа воинской славы РФ, оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов.

В ближайшее время иностранец предстанет перед судом. В рамках избранной статьи ему может грозить до пяти лет заключения.

По всей видимости, подследственный - не кто иной, как петербуржец с двойным гражданством Юрий Малев, арестованный в декабре прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру