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Новости 17:40

В Пулково на два дня перекроют пандус для автобусов

фото ЗакС политика В Пулково на два дня перекроют пандус для автобусов

В ближайшие два дня в петербургском аэропорту Пулково изменится схема движения пассажирских автобусов. Речь идет о востребованных рейсах 39, 39Э и 82Э, связывающих этот транспортный узел с близлежащими станциями метро, о чем сообщает пресс-служба аэропорта.

Посадка и высадка пассажиров 23 и 24 мая будет производиться исключительно на верхнем пандусе, на третьем этаже в зоне вылета. Нижний пандус перекроют из-за дорожных работ.

На неделе Пулково фигурировало в городских новостях в связи с жалобами справедливороссов. Они выразили недовольство значительным подорожанием парковки и возникшей в апреле необходимостью платить за упаковку багажа. Ценообразование в аэропорту применительно к обеим услугам попросили проверить антимонопольщиков.

Фото: ЗАКС.Ру


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