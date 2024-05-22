Вслед за Петербургом новые ограничения для электросамокатов ввели в Мурино

В Мурино Всеволожского района Ленинградской области, также как и в Петербурге, начали вводить ограничения для электросамокатов, об этом 22 мая пишет 47news со ссылкой на слова главы администрации Муринского поселения Алексея Белова.

В городе решили ограничить скорость электросамокатов и определить зоны их парковки. Максимальная скорость электросамокатов для поездок в Мурино равна 20 км/ч, а в пешеходной зоне на бульваре Менделеева и в Муринском парке 15 км/ч.

Таким образом, в городе начали реализовывать пункты соглашения о соблюдении правил использования самокатов на территории Мурино.

Также недавно жители города заметили, что в Мурино появилась разметка парковочных зон для электросамокатов. Помимо этого, введены и зоны, где парковка запрещена, например, у станции метро "Девяткино".

Напомним, что в Петербурге начали действовать новые скоростные ограничения и запрет парковки для электросамокатов. Теперь любители самокатов не смогут быстро ездить и парковать их рядом с 13 станциями метрополитена.

Фото: ЗАКС.Ру