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Новости 19:13

Мейксина позвали наблюдать за парламентскими выборами в Узбекистане

фото ЗакС политика Мейксина позвали наблюдать за парламентскими выборами в Узбекистане

В Петербурге Горизбирком принял коллег из Узбекистана и Казахстана: делегацию возглавили председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низмаходжаев и член ЦИК Казахстана Шавхат Утемисов. Об этом ЗАКС.Ру рассказали в пресс-службе Горизбиркома. В город приехали также дипломатические работники и члены межпарламентской ассамблеи СНГ.

Встреча прошла в преддверии научно-практической конференции под названием "Институт президентской власти в странах СНГ", которая намечена на 23 мая.

Глава ГИК Максим Мейксин рассказал гостям об устройстве электоральной системы в российском мегаполисе и поблагодарил коллег за участие в наблюдении на президентских выборах в марте 2024 года.

Представители делегации передали пожелания ЦИК Узбекистана о том, что Мейксина и других членов Горизбиркома будут рады видеть в качестве наблюдателей на парламентских выборах в Узбекистане. Они должны состояться в октябре.

фото: пресс-служба петербургского Горизбиркома


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Упоминаемые персоны
Мейксин Максим Семенович




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