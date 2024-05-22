Пресс-секретарь Минобороны объявила об уходе с должности

Росияна Марковская, до последнего времени занимавшая пост пресс-секретаря министра обороны, объявила об уходе с этой должности. По словам 33-летней госслужащей, она переходит на другую работу.

"Почти 7 лет на посту пресс-секретаря Министра обороны пролетели как МиГ-31", - написала она на своей странице в социальной сети.

Марковская имеет чин государственного советника РФ 2-го класса.

Напомним, что в мае в России сменился министр обороны: Сергея Шойгу, занимавшего этот пост неполных 12 лет, сменил Андрей Белоусов. В прошлом месяце героем коррупционного скандала стал замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по коррупционному делу.

фото: mil.ru